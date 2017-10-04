Самый абсурдный пешеходный переход в России показали на видео

На Байкале нашли «самый абсурдный» пешеходный переход в России

Жители села Онгруен Иркутской области сняли на видео "самый абсурдный" пешеходный переход в России. Сюжет, посвященный необычной "зебре", вышел в программе "Вести. Иркутск".



До установки табличек в селе не было ни одного дорожного знака. Глава поселения Сергей Хелтухеев отмечает, что в Онгурене очень мало автомобилей, а по дороге, на которой недавно появилась "зебра", проезжают "от силы одна-две машины в месяц".

