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Самый абсурдный пешеходный переход в России показали на видео
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На Байкале нашли «самый абсурдный» пешеходный переход в России 

РИА Новости 4 октября 2017
Жители села Онгруен Иркутской области сняли на видео "самый абсурдный" пешеходный переход в России. Сюжет, посвященный необычной "зебре", вышел в программе "Вести. Иркутск".
До установки табличек в селе не было ни одного дорожного знака. Глава поселения Сергей Хелтухеев отмечает, что в Онгурене очень мало автомобилей, а по дороге, на которой недавно появилась "зебра", проезжают "от силы одна-две машины в месяц".
Не так давно местная администрация получила распоряжение от ГИБДД, в котором говорилось, что рядом с сельской школой необходимо оборудовать пешеходный переход. "Ничего не поделаешь, столбы вкопали, знаки приколотили, а машин так и не прибавилось", — говорится в сообщении "Вестей".
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