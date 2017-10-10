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Шотландский футболист напал на тренера после замены
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Шотландский футболист напал на тренера после замены 

Lenta.ru 10 октября 2017
Полузащитник шотландского клуба «Ивернесс» Лиам Полуорт проявил агрессию в отношении тренера своей команды во время матча национального Кубка с «Питерхедом». Видео было опубликовано на YouTube-канале jaki haki.
Наставник «Ивернесса» Скотт Келлехер решил заменить Полуорта во втором тайме, что вызвало у футболиста негодование. Он набросился на тренера с кулаками и несколько раз ударил его.
Встреча завершилась победой «Ивернесса» со счетом 3:0, Полуорт забил один из мячей команды, открыв счет на третьей минуте.
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