Шотландский футболист напал на тренера после замены

Полузащитник шотландского клуба «Ивернесс» Лиам Полуорт проявил агрессию в отношении тренера своей команды во время матча национального Кубка с «Питерхедом». Видео было опубликовано на YouTube-канале jaki haki.



Наставник «Ивернесса» Скотт Келлехер решил заменить Полуорта во втором тайме, что вызвало у футболиста негодование. Он набросился на тренера с кулаками и несколько раз ударил его.



Встреча завершилась победой «Ивернесса» со счетом 3:0, Полуорт забил один из мячей команды, открыв счет на третьей минуте.