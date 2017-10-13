В сети высмеяли украинских призывников

Призывники растерялись, услышав гимн Украины

Украинские призывники 2017 года растерялись при звуках украинского гимна. Нелепый инцидент попал на видео и моментально распространился в Сети.

Возле Дворца металлургов на Украине призывники текущего года попрощались с родными перед отправлением на срочную службу.

Однако когда включился украинский гимн, призывники не сразу поняли, что происходит. Один за одним стали прикладывать руку к сердцу, повторяя действия стоящих рядом соседей. На протяжении гимна они продолжали неуверенно смотреть на товарищей.

Нелепый инцидент попал на видео. Пользователи Сети раскритиковали украинских призывников, назвав их действия «стадным чувством».