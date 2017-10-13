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В сети высмеяли украинских призывников
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Призывники растерялись, услышав гимн Украины 

ТК «Звезда» 13 октября 2017
Украинские призывники 2017 года растерялись при звуках украинского гимна. Нелепый инцидент попал на видео и моментально распространился в Сети.
Возле Дворца металлургов на Украине призывники текущего года попрощались с родными перед отправлением на срочную службу.
Однако когда включился украинский гимн, призывники не сразу поняли, что происходит. Один за одним стали прикладывать руку к сердцу, повторяя действия стоящих рядом соседей. На протяжении гимна они продолжали неуверенно смотреть на товарищей.
Нелепый инцидент попал на видео. Пользователи Сети раскритиковали украинских призывников, назвав их действия «стадным чувством».
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