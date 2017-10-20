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Nivea выпустила осветляющий лосьон для чернокожих
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Nivea заклеймили за расизм после рекламы осветляющего лосьона для тела 

Lenta.ru 20 октября 2017
Пользователи соцсетей назвали расистским ролик, в котором чернокожая модель использует увлажняющий лосьон для тела Nivea и отмечает, что средство делает ее кожу «заметно более светлой». Об этом сообщает издание The Independent.
Зрители требуют от бренда снять с эфира рекламу нового продукта, которая транслируется в нескольких африканских странах.
В видеоверсии, созданной специально для показа в Нигерии, Гане, Камеруне и Сенегале, снялась бывшая мисс Нигерия и лицо Nivea на территории африканского континента Омовунми Акиннифеси (Omowunmi Akinnifesi). В ролике звучит закадровый голос модели, признающейся в том, что увлажняющий лосьон Natural Fairness осветляет ее кожу и заставляет ее чувствовать себя моложе. Кожа девушки действительно становится светлее в конце видео.
Разгневанные пользователи Twitter требуют блокировки ролика с помощью хэш-тега #PULLITDOWN.
Темнокожий лондонский предприниматель Уильям Адоаси (William Adoasi) в своем Twitter назвал рекламу ужасающей. Он отметил также, что компании, созданные чернокожими, должны расти чтобы, обслуживать потребности чернокожих.
При этом некоторые пользователи с африканскими корнями заявили, что рекламная кампания Nivea лишь реагирует на потребительский запрос, ведь многие женщины в Африке и Азии буквально одержимы светлокожестью и регулярно пользуются таким средствами.
Комментариев со стороны Nivea, пока не поступало.
В начале октября другой косметический бренд, — Dove, также обвинили в расизме. Причиной стала реклама геля для душа, который превращает темнокожих девушек в светлокожих, стоит им лишь раздеться. Представители марки оперативно извинились перед зрителями.
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