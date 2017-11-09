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Конгрессмены устроили гонки на скутерах в сенате США
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Американские конгрессмены устроили гонки на скутерах в здании сената США: видео 

ТК «Звезда» 9 ноября 2017
Американские конгрессмены поучаствовали в серьезном «ралли» в здании сената США. Два конгрессмена-республиканца устроили гонки на скутерах в здании американского сената, сообщил один из участников ралли, 52-летний Стивен Скэлис в своем Facebook. Он соперничал со своим 87-летним коллегой, членом палаты представителей США Сэмом Джонсоном.
Скэлис стал ездить на скутере после того, как на его жизнь было совершено покушение, в ходе которого он был ранен в ногу. Инцидент произошел 14 июня 2017 года в ходе тренировки бейсбольной команды Конгресса США в Виргиния. Помимо конгрессмена, пострадали еще пять человек. Стрельбу открыл 66-летний Джеймс Ходжкинсон.
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