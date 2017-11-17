Россияне доносят на халтурящих проституток и дерзких инопланетян

«Земля — не поляна для межгалактических пикников!»

Недавно всю страну позабавило заявление в полицию жителя Екатеринбурга с жалобой на ленивую проститутку, отказавшуюся удовлетворить его орально. «Лента.ру» изучила сводку новостей за последние годы и собрала самые необычные обращения граждан к стражам порядка. Как выяснилось, полицейских регулярно просят помочь в решении таких личных проблем, как испорченный секс, жадность любовниц или строгость родителей.

Острая оральная недостаточность

В конце октября некто Андрей Владимирович пожаловался в полицию Екатеринбурга на неудовлетворительную работу проститутки. Он рассказал, что в отеле на улице Дарвина секс-работница взяла деньги, но отказалась делать минет. Сотрудники отеля не были удивлены вопросам о гражданине, вызвавшем проститутку, но вдаваться в подробности отказались. А полицейские лишь скупо пояснили, что по факту инцидента проводится проверка.

На самом интересном месте

В начале октября приезжий из Воронежской области пожаловался в московскую полицию на некачественную работу проститутки. 31-летний гражданин рассказал, что познакомился с девушкой в социальной сети и договорился о встрече в ее квартире. За секс с жительницей столицы он обязался выложить шесть тысяч рублей. Но что-то пошло не так: во время сеанса в комнату проститутки вошел мужчина, вернул гостю две тысячи рублей и потребовал покинуть помещение. Воронежец остался недоволен оказанными не в полном объеме услугами и подал заявление, по которому полиция начала проверку.

В борьбе за чипсы

В мае 2014 года в полицию Калиниграда по детскому телефону доверия позвонил мальчик и пожаловался на родителей, запрещающих ему есть пиццу и чипсы. В ответ на вопрос, что делать в таком случае, растерянные специалисты смогли лишь посоветовать ребенку учиться договариваться с родителями. Как вариант, упросить маму с папой разрешать ему чипсы хотя бы раз в месяц. По словам начальника управления по делам несовершеннолетних калининградской полиции Светланы Осмоловской, полицейским в конце концов удалось убедить ребенка в том, что хрустеть остро приправленной картошкой вредно для детского желудка. Школьник послушно повесил трубку, сделав вид, что поверил.

Отомстил деду за ухо

В сентябре в Новосибирской области мальчик пожаловался в полицию на пенсионера, оттаскавшего его за ухо на улице. Инцидент произошел в сентябре в городе Бердске, возле одного из супермаркетов. Шалун вместе с друзьями угнал продуктовую тележку и катался на ней по пощади перед местным дворцом культуры. Мимо проходил пожилой гражданин. Увидев юных гонщиков, он сделал им замечание. А когда те в ответ нагрубили, схватил одного из мальчишек за ухо. Обиженный ребенок сразу позвонил в полицию.

Человек в черном

В начале июня в дежурную часть полиции Краснодара позвонил взволнованный гражданин и рассказал, что на поле возле поселка Витаминкомбинат приземлился огромный космический корабль. Праведный гнев гражданина вызвал тот факт, что событие это произошло «без согласования с властями». «Земля не поляна для межгалактических пикников!», — мелькнула в голове у кубанца реплика из кинофильма «Люди в черном», и он не задумываясь позвонил в соответствующую службу. По его словам, инопланетный десант представлял собой «семь семиметровых существ в скафандрах серебристого цвета». На место прибыл участковый, но, осмотрев поле, страж галактики не обнаружил ни корабля, ни самих гостей из космоса, ни следов их пребывания. «Мы обязаны реагировать на все звонки, поступающие от жителей Краснодара», — пояснили журналистам в местной полиции. В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящий момент в подразделении проводится служебная проверка по факту утечки секретной информации об инопланетном визите. Кто-то из сотрудников посчитал, что этот инцидент хороший повод для шутки и разместил рапорт с подробностями произошедшего в социальных сетях.

Разъяренные молодожены

Молодая семья из башкирского Стерлитамака пожаловалась в полицию на фотографа, испортившего им свадебные снимки. По словам молодоженов, с нанятым мастером они расплатились сразу, отдав ему 13 тысяч рублей. А тот тянул с отправкой работ едва ли не полгода (с июля по декабрь 2015 года), но в итоге снимки оказались далеко не лучшего качества. Никакой обработки и красивых фонов, вместо этого — мелькающие гости с пакетами, сумками, бутылками спиртного. Чем закончилась проверка полиции, неизвестно. Но после того как расстроенная пара обратилась еще и в СМИ, на помощь пришли продвинутые читатели. Свадебные фото буквально превратились в мемы: в сети замелькали различные варианты обработки, шуточные и довольно милые.

«Грибы» до жалобы доведут

Один из главных хитов весны — «Тает лед» группы «Грибы» — заставил молодого москвича обратиться полицию. Он рассказал, что в начале мая подрался с знакомыми, а затем нашел в своем почтовом ящике зловещее письмо с измененной строчкой из песни группы «Грибы»: «Тает лед, скоро тебя никто не найдет». В органах записку за серьезную угрозу не сочли, и в возбуждении уголовного дела было отказано. «Нет реальных оснований полагать, что в отношении заявителя может быть совершено преступление», — пояснили в полиции.

За длинным рублем

В октябре в московскую полицию обратился гражданин, утверждавший, что еще в ноябре 2014 года он выиграл в лотерее «Гослото 6х45» компании «Столото» крупную сумму — 26,8 миллионов рублей. В декабре того же года он сдал документы о выигрыше в офис компании на Волгоградском проспекте, и его заверили, что деньги будут переданы в мае 2015 года. Позже представитель компании попросил подождать до июля, октября, ноября 2016 года и так далее… В итоге, по словам москвича, деньги ему так и не поступили. В «Гослото» журналистов заверили, что никаких проблем с передачей выигрыша не было, поскольку не было самого победителя. «Согласно документально подтвержденным результатам тиражей лотереи „Гослото "6 из 45", победителей с таким или близким к нему размером выигрыша в ноябре 2014 года не было“, — сообщили в компании.

Агрессивные телки

Двое жителей Брянска пожаловались в полицию на агрессивных телок — коров, поцарапавших их машины во время прогулки по улице. Пострадавшие попытались взыскать компенсацию с хозяйки буренок, но та отказалась оплачивать ремонт, поскольку не увидела „никаких следов на их рогах“. Автовладельцы обратились с жалобой к участковому, но и это не помогло. Платить за ремонт полторы и шесть тысяч рублей владельцам транспорта придется из своего кармана, поскольку случай с нападением коров страховым не является.