Бейсджамперы прыгнули с горы в летящий самолет

Бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет

Французские экстремалы Винс Реффет и Фред Фюген из команды Soul Flyers спрыгнули с вершины горы Юнгфрау в швейцарских Альпах и попали в летящий самолет. Видео было опубликовано на YouTube -канале Red Bull.

Высота горы, с которой был совершен прыжок, составляет 4 километра 62 метра. Экстремалы были одеты в специальные костюмы-крылья — вингсьюты. На высоте около трех километров они сумели попасть в открытые двери легкомоторного самолета, летевшего со скоростью 137 километра в час.

10 октября парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка. 25 экстремалов одновременно прыгнули с моста в Сочи.