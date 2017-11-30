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Бейсджамперы прыгнули с горы в летящий самолет
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Бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет 

Lenta.ru 30 ноября 2017
Французские экстремалы Винс Реффет и Фред Фюген из команды Soul Flyers спрыгнули с вершины горы Юнгфрау в швейцарских Альпах и попали в летящий самолет. Видео было опубликовано на YouTube-канале Red Bull.
Высота горы, с которой был совершен прыжок, составляет 4 километра 62 метра. Экстремалы были одеты в специальные костюмы-крылья — вингсьюты. На высоте около трех километров они сумели попасть в открытые двери легкомоторного самолета, летевшего со скоростью 137 километра в час.
10 октября парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка. 25 экстремалов одновременно прыгнули с моста в Сочи.
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