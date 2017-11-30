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Британку парализовало от мыслей об изнасиловании
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Британку парализовало из-за мыслей об изнасиловании 

Lenta.ru 30 ноября 2017
Жительницу Великобритании Мэнди Бенсон (Mandi Benson) разбил паралич после того, как она вспомнила, как ее изнасиловали 20 лет назад. Об этом сообщило издание The Mirror.
Заболевание началось с тиков, двоения в глазах и проблем с равновесием. Сейчас у нее едва получается ходить. Женщина испугалась, что у нее развивается болезнь Паркинсона и обратилась в больницу. Однако врачи диагностировали ей функциональное нервное расстройство (FND) — состояние, которое часто вызывают подавленные травмы. Оно может привести к слепоте и полному параличу.
Бэнсон изнасиловали в 1995 году, когда ей было 14 лет. Она гуляла с друзьями и столкнулась с компанией мальчиков постарше. Девушка согласилась пройти с одним из молодых парней в уединенное место, после чего и произошло изнасилование. Британка винила в произошедшем себя: считала, что должна была подумать заранее и сопротивляться сильнее. «Я считала это своей проблемой, а себя — маленькой шлюхой», — так объяснила девушка свое решение никому не рассказывать о произошедшем.
«Я держала это в секрете долгие-долгие годы. Я никогда не говорила о своих чувствах и была той самой суровой девочкой, у которой, кажется, нет эмоций. Хотя на самом деле я притворялась и была очень чувствительной», — рассказала женщина.
Она призвала всех обратить внимание на ее случай и не держать в себе негативные эмоции: «Люди часто думают, что могут справиться с чем-то сами, но это не так. Я тоже так считала и стала из-за этого инвалидом».
Представительница благотворительной организации Rape Crisis прокомментировала случай Бэнсон. Она посочувствовала женщине и заметила, что последствия изнасилований могут не давать о себе знать долгие годы. «Возможность поговорить об изнасиловании с тем, кто тебя поймет, поверит тебе, выслушает тебя и услышит, действительно может изменить жизнь жертвы к лучшему», — отметила она.
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