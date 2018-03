Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами

Сила земли

В конце ноября англоязычный интернет ополчился на Оливию Баджен — веганку и сыроедку, которая ведет блоги о здоровом образе жизни в Instagram и YouTube. Критику вызвали не своеобразные советы девушки в стиле доктора Попова — например, ходить хотя бы раз в день босиком по земле или испражняться сидя на корточках. О Баджен заговорили, когда в одном из своих постов она написала, что рак — это не заболевание, а защитный механизм организма, который помогает выводить токсины. «Лента.ру» решила рассказать историю блогера и вспомнила другие скандалы, связанные с нетрадиционным лечением рака.

Могучие веганы

«Рак и другие заболевания — попытка вашего тела спасти вас. Надо просто посмотреть на происходящее с другой точки зрения, чтобы осознать, почему это происходит, взять контроль над своим здоровьем и понять, что ваше тело ВСЕГДА работает вам на пользу, а не во вред», — написала девушка в скандальном посте. По ее словам, иммунная система обязательно поможет избавиться от вирусов и токсинов, стоит только заняться здоровьем всерьез и перейти на диету из фруктов и овощей.

После шквала критических комментариев она удалила публикацию из социальной сети, однако скриншоты остались в интернете. Сохранились и другие посты, в которых она высказывала если не ту же, то похожие мысли. Например, 16 июня девушка выложила пост о том, что люди болеют по сути только одной болезнью, а от названия ничего не зависит. «Одно из самых серьезных заблуждений — деление болезней на категории. Например, панкреатит — это проблемы с поджелудочной железой, а рак легких — с легкими. Мы должны осознать, что все в организме связано, и если один орган поврежден, то повреждено все тело», — рассуждает Баджен.

Корнем всей болезней она считает «кислотность и токсины», которые накапливаются в организме человека, если он не живет в гармонии с природой: «Люди едят так называемую еду из упаковок, принимают яд (лекарства из аптек), вкалывают яд своим детям, переедают из-за негативных эмоций, носят ботинки целый день и не заряжаются силой земли, прячутся от солнца, втирают в кожу химикаты и все такое».

В ответ на травлю Баджен записала видео с извинениями, в котором выразила сожаление тем, что она расстроила больных раком, и заявила, что СМИ неправильно интерпретировали ее слова: «Я никогда не говорила, что рак — это хорошо». Как выяснилось, мысль о том, что рак очищает тело от токсинов, она почерпнула в книге Андреаса Моритца «Рак — это не заболевание, а механизм выживания» (Cancer Is Not a Disease — It's a Survival Mechanism). Однако видео набрало в шесть раз больше дизлайков, чем лайков, а комментаторы заметили, что даже если у нее и были добрые намерения, ей не стоило бездумно цитировать книгу, написанную известным гуру сыроедения, который скончался от болезней в 58 лет.

Жадность блогера сгубила

Куда дальше Баджен зашла другая известная энтузиастка здорового образа жизни Бель Гибсон: она не ограничилась советами, а много лет врала своим поклонникам, что у нее рак мозга.

По легенде Гибсон, в 2009 году ей диагностировали рак мозга в терминальной стадии, а также рак матки, селезенки, печени и крови. Врачи якобы обещали ей, что она проживет всего несколько недель, а она решила отказаться от болезненных процедур и справилась с заболеванием с помощью «целебных продуктов». Более того, в некоторых интервью девушка открыто выступала против вакцины «Гардасил» от вируса папилломы человека (ВПЧ), которые приводят к раку шейки матки. Она утверждала, что именно плохая реакция ее организма на вакцину привела к болезни.

За несколько лет она набрала сотни тысяч подписчиков в Instagram, написала книгу The Whole Pantry с рецептами «исцеляющих от рака» блюд и приложение для готовки, которое оказалось среди первых в списке адаптированных под Apple Watch. В 2014 году австралийское издание ELLE назвало ее «самой вдохновляющей женщиной года».

Однако вся история Гибсон начала разваливаться на глазах после того, как журналисты издания The Age в марте 2015 года связались с благотворительными фондами, куда девушка должна была направить 300 тысяч австралийских долларов (13,5 миллиона рублей) в 2014 году. Представители организаций пожаловались, что не получили никаких денег, и каким-то чудом Гибсон удалось убедить своих поклонников, что деньги на самом деле она отправила, просто они «почему-то не дошли».

Но журналисты не давали ей покоя, и вскоре Гибсон пришлось дать интервью изданию The Australian, в котором она объяснила свое исцеление тем, что ей неправильно поставили диагноз. В комментариях к публикации врачи отметили, что девушка путается в терминологии, связанной с ее заболеваниями. Неделю спустя ELLE опубликовал анонимное письмо от «подруги семьи» Гибсон, в котором говорилось, что девушка с детства была патологической лгуньей.

В итоге через месяц после начала травли в СМИ Гибсон призналась, что у нее никогда не было рака мозга и других онкологических заболеваний. Однако, по ее словам, у нее было подозрение на рак мозга, поэтому когда она писала об этом в социальные сети в первый раз, она действительно верила, что больна. Ее приложение удалили из App Store, а издательству пришлось срочно отзывать тираж ее книги рецептов.

В конце сентября 2017 года аферистку признали виновной в мошенничестве и оштрафовали на 400 тысяч австралийских долларов (17,9 миллиона рублей). К этому времени она удалила свой Instagram-аккаунт и ни разу не появилась на слушаниях по своему делу. Это так возмутило судью, что она обвинила Гибсон в абсолютной безответственности и тотальной одержимости собственной персоной.

Овощи не помогли

Иногда отказ от лечения в пользу веганской диеты приводит к настоящей трагедии. Джессика Эйнску была известна в сети под ником The Wellness Warrior, который можно примерно перевести как «Воин ЗОЖ». Девушка отказалась от традиционных методов лечения рака в пользу здорового питания и образа жизни.

В 2008 году ей диагностировали редкий вид рака — эпителиоидную саркому. Опухоль развивалась в ее левой руке. Врачи предложили ампутировать руку, чтобы спасти ей жизнь, но девушка отказалась. Эйнску начала курс химиотерапии, но вскоре это перестало помогать. Она решила перейти на лечение альтернативными методиками и завела Instagram о своем образе жизни и борьбе с болезнью. Эйнску села на веганскую диету, отказалась от алкоголя, принимала витаминные добавки, ежедневно пила десять стаканов свежевыжатого сока и делала пять кофейных клизм.

В 2013 году она выпустила книгу «Помирись со своей тарелкой» (Make Peace With Your Plate), в которой описала свою ситуацию и философию лечения. По словам Джессики, после того, как она узнала свой диагноз, она начала жить «активно и позитивно». Девушка подчеркивала, что перешла на альтернативное лечение, когда онкологи не смогли гарантировать ей выздоровление с помощью привычных методик. Она консультировала других больных и, по данным издания Courier Mail, зарабатывала на этом шестизначные суммы.

В апреле 2011 года ее матери диагностировали рак груди, однако она отказалась от лечения и прибегнула к методике дочери. В октябре 2013 года мать Джессики скончалась от болезни, хотя, по словам онколога-хирурга и специалиста по раку груди Дэвида Горски, традиционное лечение могло продлить ей жизнь на несколько лет. О Джессике Эйнску он высказался так: «Она была одновременно и жертвой, и проповедником альтернативной медицины, так часто бывает с теми, кто верит, что она "лечит"».

Эйнску скончалась 26 февраля 2015 года, на ее похороны приходила Бель Гибсон. После ее смерти в Instagram вышло несколько заранее заготовленных постов, в которых она благодарила подписчиков и призывала их никогда не сдаваться в борьбе с раком. В последнем посте блога Джессики, появившемся в ее тридцатый день рождения — через полгода после кончины, семья приглашала всех поклонников проститься с ее духом на коллективной медитации.