Жизнь за лайк: 5 трагедий в прямом эфире

Китайский руфер Вонг Йон Нин разбился во время съемки ролика для социальных сетей. Его смерть вновь напомнила о том, какой ценой даются публикации, собирающие много лайков. «Газета.Ru» — о том, как попытки удивить подписчиков приводят к трагедии.

История трагических смертей из-за попытки сделать селфи насчитывает уже несколько лет. Впервые такой случай произошел в 2011-м, когда трое американских подростков попали под поезд, пытаясь испытать свои нервы на прочность и сделать снимок на путях. С тех пор список тех, кто погиб при попытке сделать эффектное фото, постоянно пополняется. Люди делают селфи за рулем — и попадают в ДТП, они пытаются забраться повыше (на гору, мост или лестницу) — и падают, теряя равновесие. Это две самые распространенные причины гибели людей в погоне за лайками. К ним еще добавляются случаи, когда люди тонули с телефонами в руках, были атакованы дикими животными, погибали от удара током, а там, где разрешено свободное владение оружием, случается, что люди случайно стреляют сами в себя, позируя с пистолетами и ружьями. С 2011 года в мире число смертей, связанных с попытками покрасоваться в соцсетях с помощью селфи, составило около 150.

Любовь и трагедия

Известный китайский руфер Вонг Йон Нин разбился, упав с крыши небоскреба. Нин давно специализировался на опасных трюках, благодаря чему прославился в сетях. На этот раз молодой человек решил забраться на высотное здание в городе Чанша на юге Китая. За это он должен был получить $15 тыс. Деньги руферу были нужны для организации свадьбы — он планировал сделать предложение своей девушке.

Романтическая история обрела трагический финал.

На протяжении 50 секунд Вонг Йон Нин подтягивался на крыше небоскреба, однако последняя попытка сделать упражнение стоила ему жизни — ноги молодого человека заскользили по стеклу высотного здания, и он упал вниз.

Смерть в прямом эфире

23-летняя жительница одного из поселков Татарстана Ситора Баратова очень любила проводить трансляции в социальных сетях. Однажды она решила выйти в прямой эфир из-за руля автомобиля. За дорогой девушка особенно не следила, предпочитая смотреть в экран своего смартфона. Однако пообщаться с подписчиками ей не удалось:

за минутную видеозапись Ситора успела лишь поздороваться и спросить: «Кто чем занят? Кто чем занимается? Кто куда едет?»,

после чего попала в ДТП. Ее автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ»: девушка погибла, а пять пассажиров автобуса — пострадали.

Селфи на бешеной скорости

ДТП, случившееся из-за попытки сделать стильное селфи, унесло жизнь популярного рэпера Jadiel. Молодой человек решил сфотографироваться во время поездки на мотоцикле. Отвлекшись от дороги, молодой человек врезался в проезжавший мимо автомобиль. Рэпер скончался в больнице.

На зависть одноклассникам

17-летняя жительница Петербурга Ксения Игнатьева решила удивить одноклассников необычным фото. В качестве локации она выбрала одно из самых популярных в северной столице мест — Железнодорожный мост. По задумке, Ксения должна была позировать на фоне Петербурга с высоты птичьего полета. Школьница поскользнулась и при падении решила ухватиться за высоковольтный кабель, после чего мгновенно скончалась.

Получилось не смешно

Несколько лет назад пользователи Facebook запустили флешмоб #selfieolympics. Со стороны это напоминало марафон, победителем в котором становился человек, создавший самое не поддающееся логике селфи. Игрой увлекся 18-летний Оскар Рейя. Его первое марафонное селфи собрало такое количество лайков, что молодой человек решил не останавливаться. На следующий день юноша попробовал создать еще более провокационный снимок, однако попытка закончилась смертью: Оскар упал с двери, на которой пытался повиснуть во время фотографии, разбил голову и вскоре скончался от потери крови.