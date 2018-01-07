Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры в Сети

В Китае выпотрошенная и зажаренная во фритюре рыба внезапно начала дергаться на подносе. Видео, появившееся в Сети, было снято на одном из корпоративов в провинции Хунань на юге Китая.

Ролик, как отмечает издание The Independent, вызвал бурные споры пользователей о том, как такое могло случиться. Одни считают, что рыба не была как следует выпотрошена, другие — что недостаточно хорошо прожарена.