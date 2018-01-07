Ещё
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры в Сети 

РИА Новости 7 января 2018
В Китае выпотрошенная и зажаренная во фритюре рыба внезапно начала дергаться на подносе. Видео, появившееся в Сети, было снято на одном из корпоративов в провинции Хунань на юге Китая.
Ролик, как отмечает издание The Independent, вызвал бурные споры пользователей о том, как такое могло случиться. Одни считают, что рыба не была как следует выпотрошена, другие — что недостаточно хорошо прожарена.
Как объясняет The Independent со ссылкой на IFLScience, когда мозг и сердце рыбы умирают, клетки в ее мускулах еще могут реагировать на некоторые раздражители.
РИА Новости: последние новости
Кинопремьеры недели: перезапуск франшизы про Лару Крофт и дебют Гервиг Пушкин возглавил рейтинг любимых классиков у россиян, показал опрос Саудовская девушка заставила жениха назначить дату свадьбы через суд
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение