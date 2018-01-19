Дикая буря в Голландии уносит людей в небо

Власти Нидерландов серьезно обеспокоены бурей невероятной силы. Порывы ветра достигают колоссальных 140 км/ч: с крыш домов срывает крыши, а людей так и вовсе поднимает в воздух!

Аэропорт Схипхол закрыт полностью. Тысячи людей оказались в крайне неприятной ситуации — домой не улететь, а в стране оставаться просто опасно.

Уже сейчас известно о трех погибших. Причиной смерти названы упавшие деревья. В Бельгии, которую буря затронула самым краем, погибло двое, порт Гент закрыт.

Внезапный катаклизм коснулся и других европейских стран. Штормовой ветер привел к закрытию сразу нескольких школ в земле Северный Рейн-Вестфалия. Также пострадала Румыния, где сильный снегопад заблокировал в домах около 32 тысяч человек.