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Факты о еде: правда или ложь?
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Факты о еде: правда или ложь? 

Рамблер 23 января 2018
Фото: depositphotos.com
Ни один человек не может обойтись без еды. Кажется, мы должны знать продуктах уже практически все. Но некоторые факты про еду не перестают удивлять даже гурманов.
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