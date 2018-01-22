Застрявшую 60 лет назад собаку нашли в стволе дерева

В 80-х в штате Джорджия (США) лесорубы обнаружили в стволе каштанолистного дуба мумифицированный труп собаки. Как сообщает Amusing Planet, теперь выяснилось, что пес застрял в дереве еще в 1960-м году, и стали известны другие подробности этой истории.

Эксперты считают, что охотничья собака преследовала добычу, та забралась на дерево, а пес, прозванный Стаки (с англ. to stuck — застревать), попытался добраться до нее, но застрял, а затем умер от голода. Сухие условия внутри пустоты дерева позволили трупу высохнуть без гниения. Дубильная кислота, которая является естественным осушителем, также помогла поглотить влагу, в результате чего кожа животного затвердела.

Лесорубы передали мумию в музей Южного леса в Вейкроссе, посвященный истории лесного хозяйства. Стаки стал частью экспозиции.

Управляющая музея Южного леса Берта Сью Диксон пояснила, что положение и форма дерева также помогли мумифицированию, отмечает International Business Times. По ее словам, в стволе дерева создавался «эффект дымохода». Именно через отверстие у корней дуба Стаки попал внутрь, преследуя добычу, сказала Диксон.

На момент смерти псу было четыре года. В течение двадцати лет его называли просто «мумифицированной собакой», но в 2002 году музей провел конкурс на лучшее имя для пса, и по его итогам было выбрано имя Стаки.