Ещё
Застрявшую 60 лет назад собаку нашли в стволе дерева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Застрявшую 60 лет назад собаку нашли в стволе дерева 

Рамблер 22 января 2018
В 80-х в штате Джорджия (США) лесорубы обнаружили в стволе каштанолистного дуба мумифицированный труп собаки. Как сообщает Amusing Planet, теперь выяснилось, что пес застрял в дереве еще в 1960-м году, и стали известны другие подробности этой истории.
Эксперты считают, что охотничья собака преследовала добычу, та забралась на дерево, а пес, прозванный Стаки (с англ. to stuck — застревать), попытался добраться до нее, но застрял, а затем умер от голода. Сухие условия внутри пустоты дерева позволили трупу высохнуть без гниения. Дубильная кислота, которая является естественным осушителем, также помогла поглотить влагу, в результате чего кожа животного затвердела.
Лесорубы передали мумию в музей Южного леса в Вейкроссе, посвященный истории лесного хозяйства. Стаки стал частью экспозиции.
Управляющая музея Южного леса Берта Сью Диксон пояснила, что положение и форма дерева также помогли мумифицированию, отмечает International Business Times. По ее словам, в стволе дерева создавался «эффект дымохода». Именно через отверстие у корней дуба Стаки попал внутрь, преследуя добычу, сказала Диксон.
На момент смерти псу было четыре года. В течение двадцати лет его называли просто «мумифицированной собакой», но в 2002 году музей провел конкурс на лучшее имя для пса, и по его итогам было выбрано имя Стаки.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение