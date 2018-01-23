Китайскую белую армию возглавило гигантское нечто

К празднику снега и льда в одном из парков Харбина соорудили больше 2 000 снеговиков, причём каждый имеет собственное лицо. Возглавила армию зимних скульптур огромная снежная баба высотой 20 метров.