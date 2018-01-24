Парковка превратилась в кошмар для новичка

Парковка — один из самых сложных манёвров для начинающего водителя. Этот автолюбитель явно был не самым лучшим учеником в автошколе. Пытаясь втиснуться между другими машинами, он повредил соседний автомобиль, но в конце концов попросту уехал.