Виртуальная жена за €2 300

Вас раздражает одиночество? Вы устали искать вторую половину? А может, вы просто разочарованы в женщинах? Тогда вам наверняка понравится новинка из Японии — виртуальная жена.

Электронная чаровница никогда не откажет в задушевной беседе и поддержит в трудной жизненной ситуации.

Высокотехнологичная жена юна и привлекательна. Она словно сошла со страниц анимэ-комикса: пышные голубые волосы, бездонные глаза и коротенькая юбочка, а ещё у неё, по словам разработчиков, целебный успокаивающий голос.

Увы, эта малышка пока не научилась покидать пластиковый саркофаг, зато она никогда не будет спорить, предъявлять претензии и обижаться.