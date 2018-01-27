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Виртуальная жена за €2 300
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Виртуальная жена за €2 300 

Рамблер 27 января 2018
Вас раздражает одиночество? Вы устали искать вторую половину? А может, вы просто разочарованы в женщинах? Тогда вам наверняка понравится новинка из Японии — виртуальная жена.
Электронная чаровница никогда не откажет в задушевной беседе и поддержит в трудной жизненной ситуации.
Высокотехнологичная жена юна и привлекательна. Она словно сошла со страниц анимэ-комикса: пышные голубые волосы, бездонные глаза и коротенькая юбочка, а ещё у неё, по словам разработчиков, целебный успокаивающий голос.
Увы, эта малышка пока не научилась покидать пластиковый саркофаг, зато она никогда не будет спорить, предъявлять претензии и обижаться.
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