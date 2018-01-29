Расплата за мяуканье ночью 

Истинные кошатники готовы терпеть причудливые капризы питомцев, но занудное громкое мяуканье по ночам способно вывести из себя даже самого терпеливого владельца. Зоологи дают этому явлению простое объяснение: предки домашних кошек, дикие кошки, жили на природе и вели ночной образ жизни.
После одомашнивания животные изменили нрав и стали гораздо чаще бодрствовать днём, но всё равно инстинкты время от времени дают о себе знать.
Если у вас живёт пушистый домашний любимец, которого регулярно настигают приступы ночной активности, то попробуйте проучить его, как это сделал герой ролика.