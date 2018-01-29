Фееричный тверк от страстных бразильянок

История фееричного тверка страстных бразильянок

Танцевальный стиль «тверк» пришёл в Европу сравнительно недавно, но моментально стал популярным. Зажигательные движения «пятой точкой» под ритмичную музыку буквально воспламеняют мужчин!

Многие ошибочно полагают, что родился тверк в Латинской Америке, хотя на самом деле его прародителями стали ритуальные танцы жителей Антильских островов и африканских племён.

Считается, что изначально энергичные тряски нижней частью тела в сочетании с резкими или, напротив, плавными движениями рук несли сексуальный подтекст. Глядя на современных танцовщиц, несложно понять, что он и сегодня никуда не исчез.