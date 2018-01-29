Отец чуть не получил удар, увидев детей

Мужчина убирался на поляне, сдувая листья, когда из огромной кучи на него выскочили два его сына. Мальчики решили разыграть папу, но, похоже, розыгрыш не обрадовал, а напугал мужчину.