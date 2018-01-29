Медитирующий в ванне ёж стал героем интернета

Очаровательный лесной зверёк, лежащий в облаке пены, поразил пользователей сети. Ёж даже не совершает лишних движений, чтобы не лишать себя удовольствия от купания. Сидящий рядом пёс, видимо, завидует приятелю.