Тайны Индии не дают покоя пользователям Сети

Интернет восхищён и озадачен. Ролик, в котором индийская танцовщица, оседлав лежащего мужчину, исполняет танец, набирает популярность. Однако пользователи так и не поняли, почему мужчину прижал к земле верблюд и зачем герой видео целует животное.