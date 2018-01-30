Российский двойник Ангелы Меркель метает ножи

Жительница города Сасово в Рязанской области похожа на канцлера Германии Ангелу Меркель . Сейчас Галина Чувина на пенсии, а в советские годы работала инженером-программистом на засекреченных предприятиях.

В начале двухтысячных Галина случайно увлеклась метанием ножей и неожиданно для себя преуспела в этом виде спорта, став сначала чемпионкой России, а в 2008 году завоевав титул чемпионки мира. Тренируется в метании ножей пенсионерка прямо в огороде, чередуя спортивные занятия с садовыми работами, хотя и сожалеет, что у неё нет компании.

О сходстве с немецким политиком Чувина знает и не удивляется, когда её сравнивают с Меркель.