Российский двойник Ангелы Меркель метает ножи 

Жительница города Сасово в Рязанской области похожа на канцлера Германии Ангелу Меркель. Сейчас Галина Чувина на пенсии, а в советские годы работала инженером-программистом на засекреченных предприятиях.
В начале двухтысячных Галина случайно увлеклась метанием ножей и неожиданно для себя преуспела в этом виде спорта, став сначала чемпионкой России, а в 2008 году завоевав титул чемпионки мира. Тренируется в метании ножей пенсионерка прямо в огороде, чередуя спортивные занятия с садовыми работами, хотя и сожалеет, что у неё нет компании.
О сходстве с немецким политиком Чувина знает и не удивляется, когда её сравнивают с Меркель.