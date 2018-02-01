Собака спасает кошку от лисы

Выражение «живут как кошкой с собакой» подразумевает постоянные скандалы, бурные размолвки и даже драки. Но в реальности между питомцами, обитающими в одном доме, нередко возникает настоящая дружба.

Когда человек только одомашнивал диких животных, то собака выполняла функции сторожа и охотника, а кошка была ответственна за уничтожение грызунов, так что конкурентами они не были изначально.

Домашние любимцы, которые появились в этом ролике, явно привязаны друг к другу. Собака, увидев, что кошке угрожает неизвестно как появившаяся в жилом квартале лиса, заступилась за приятельницу и прогнала обидчицу.