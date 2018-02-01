Рискованное видео с края вышки

Любителей покорять высотные сооружения ради эффектных снимков становится всё больше. Руферы готовы рисковать жизнью, чтобы получить очередную порцию восхищения от пользователей социальных сетей.

Безрассудность и неуместная отвага покорителей городских высот иногда приводят к трагедиям, но поклонников экстрима это не останавливает. Эта вышка стала для них подобием лестницы в небо.

Забравшись на неё, молодые люди оказались на уровне облаков и демонстрируют бесстрашие: экстремалы делают селфи и снимают видео, стоя на самом краю металлической конструкции в 350 метрах от земли.