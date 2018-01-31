Участниц конкурса красоты скидывали в шахту лифта

Японское телевидение славится странными шоу. Новое творение телевизионщиков Страны восходящего солнца поражает креативностью — участниц конкурса красоты сравнивали по выражению лиц в тот момент, когда под ними в лифте внезапно проваливался пол.