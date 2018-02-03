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Экстремалы залетели в движущийся самолёт
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Экстремалы залетели в движущийся самолёт 

Рамблер 3 февраля 2018
Появившийся в конце девяностых годов костюм-крыло вдохновил экстремалов на новые трюки. Вингсьют позволяет человеку совершать планирующие полёты, и уже десятки людей смогли почувствовать себя беспечными птицами, прыгая в костюме с гор, высоток, телебашен. Но любители экстрима из французской команды Soul Flyers превзошли всех конкурентов — используя вингсьюты, они сумели залететь в салон летящего самолёта!
Парашютисты Фред Фуген и Винс Реффет стартовали с горы Юнгфрау. Пик находится в Альпах (Швейцария), его высота 4 158 метров. Смельчаки развили скорость около 130 км/ч, подобрались к самолёту, который летел с той же скоростью, и запрыгнули в дверной проём размером 158х125 см. На подготовку этого поистине фантастического прыжка экстремалы потратили несколько месяцев, совершив более сотни тестовых полётов.
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