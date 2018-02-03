Первые встречи котят с большими собаками

Малыши любопытны, но пугливы, и это утверждение относится не только к детям, но и к детёнышам животных. Очаровательные беспомощные котята вызывают умиление у всех без исключения, но некоторые герои видео остаются в недоумении. Когда огромная овчарка, мощный волкодав или вёрткий хаски впервые видит котёнка, то на морде явно читается смесь удивления и интереса, а вот сами крошечные котята определённо опасаются доброжелательных исполинов. Опытные заводчики считают, что самое важное в первой встрече собаки и котика — не дать детёнышу убежать, иначе пёс непременно бросится в погоню, как настоящий охотник. К счастью, в ролике знакомства не сопровождались погонями и разборками.