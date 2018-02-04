Допрос любителей нижнего белья

Что прикажете думать супругу, который, проходя по дому, обнаруживает разбросанное дамское нижнее белье, а в спальне видит жену, нежащуюся в кровати под подозрительно шевелящимся одеялом? Определённо, здесь что-то нечисто. Но оказывается, причина беспорядка — вовсе не любовная страсть, а всего лишь игривое настроение у двух домашних питомцев. Очевидно, собаки решили повеселиться, разбросав деликатные предметы гардероба. Правда, теперь им стыдно смотреть в лицо строгому хозяину, который решил устроить им допрос с пристрастием, но за свои поступки всегда приходится отвечать.