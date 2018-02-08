Очень голодный хомяк

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как крошечный хомячок умудряется съедать такое количество пищи? Эти пушистые малыши с хитрыми глазками-бусинками умеют делать запасы.

Набивать защёчные мешки — природный инстинкт, свойственный диким грызунам. Но и в домашних условиях, когда нет нужды запасать еду, природа даёт о себе знать. Хомяки готовы прятать буквально всё, что предлагает им хозяин, будь то кусочки моркови, крупа, орехи или мясо.

Даже початок кукурузы может уместиться за щеками и хомяка, хотя это кажется невероятным. Щекастый герой видео с удовольствием покажет, как замаскировать лакомство.