Потерявшийся осёл свалился с потолка на людей

Животное забрело на крышу дома, черепица не выдержала, в результате осёл провалился в комнату. Хозяева дома предполагают, что осёл попал на крышу с холма, рядом с которым и находится строение. При падении животное не пострадало.