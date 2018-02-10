Ангельский сон бульдога: видео

Ангельский сон бульдога

Английские бульдоги некогда были бойцовской породой, их использовали для травли быков. Даже внешне эти собаки выглядят устрашающе, а строение их тела предполагает силу и мощь. Но со временем псы превратились в породу декоративную, сейчас их ценят за умение быть ответственными и доброжелательными компаньонами.

Английский бульдог обладает всеми качествами истинного британского джентльмена: он выдержан, уравновешен, импозантен, двигается без суеты, но даже самой увлекательной прогулке предпочтёт любимый диван. Что и демонстрирует герой ролика, мирно спящий на мягкой лежанке.