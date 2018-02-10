Ещё
Ангельский сон бульдога: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ангельский сон бульдога 

Рамблер 10 февраля 2018
Английские бульдоги некогда были бойцовской породой, их использовали для травли быков. Даже внешне эти собаки выглядят устрашающе, а строение их тела предполагает силу и мощь. Но со временем псы превратились в породу декоративную, сейчас их ценят за умение быть ответственными и доброжелательными компаньонами.
Английский бульдог обладает всеми качествами истинного британского джентльмена: он выдержан, уравновешен, импозантен, двигается без суеты, но даже самой увлекательной прогулке предпочтёт любимый диван. Что и демонстрирует герой ролика, мирно спящий на мягкой лежанке.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение