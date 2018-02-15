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Тест: сможете правильно поставить ударения?
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Тест: правильно ли вы ставите ударения в словах 

Рамблер 15 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Интеллигентный человек сразу выделяется из толпы, и не только хорошими манерами, умением держаться и быть уместным. Первое, что его выдает, — это, конечно, способность красиво и правильно говорить. В переписке безграмотность легко скрыть: всегда можно довериться автоматической проверке слов, а в случае когда эта функция не сработала, сослаться на спешку и случайные опечатки. Однако при личной встрече это не удастся.
Пройдите тест и узнайте, легко в вас заподозрить интеллигентного человека или вы удачно маскируетесь, используя неверные ударения в словах.
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