Тест: сможете ли вы выжить на необитаемом острове?

Признайтесь, иногда вы мечтаете оказаться на необитаемом острове, где нет ни работы, ни будильников, ни переполненного метро, ни постоянной суеты. На пару дней по щелчку пальцев оказаться бы на берегу океана, и чтоб никто не трогал! Мечта!

Провести пару дней вдали ото всех, действительно, прекрасно, а что если вы окажетесь на острове, где нет никого, кроме вас не на день-два, а на неопределенное количество времени? И вопреки своему желанию, кстати.

Представили? А теперь давайте проверим, сколько вам удастся продержаться в условиях дикой природы. И есть ли шанс остаться в живых.