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Арбузный снег: опасная красота чуда природы
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Арбузный снег: опасная красота чуда природы 

Don't Panic 20 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Кровавым (иногда «арбузным») климатологи называют странный розовый снег, изредка появляющийся в разных точках планеты. Долгое время ученые не могли понять причин формирования подобных осадков и вот теперь загадка решена.
Оказалось, что расцветкой снега занимаются красные водоросли, часто замерзающие в ледниках. Они содержат в себе астаксин и с постепенным повышением температуры размножаются быстрее, окрашивая все вокруг себя.
dnpmag.com
Эксперимент, направленный на выяснение влияние «кровавого» снега на климатические изменения провели ученые из Тихоокеанского университета Аляски. Им удалось выяснить, что большое количество водорослей приводит к повышению скорости таяния ледников.
Кроме того, красивый и необычный снег представляет собой некоторую опасность для всего мира. Водоросли вида Chlamydomonas nivalis выделяют слабые, но опасные для человека токсины. К тому же, как сказано выше, чем большую площадь ледника захватывают водоросли, тем быстрее он тает и, соответственно, немного меняет климат на планете.
dnpmag.com
Сегодня ученые пытаются вывести формулу для полного контроля популяции Chlamydomonas nivalis. Это вынужденная мера — без нее глобальное потепление наступит гораздо раньше, чем предсказывают климатологи.
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