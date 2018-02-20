Теория полой Земли: что живет у нас под ногами

Все знают о древней теории плоской Земли, согласно которой наша планета представляет собой диск. Любопытно, что некоторые люди в разных странах до сих пор верят, что дела обстоят именно так. Но еще более странно существование другой конспирологической теории — имеющей, как утверждается, тысячи сторонников. По их мнению, Земля полая, а внутри нее живут представители супер-расы — великаны, которые следят за нами при помощи НЛО и охраняют планету от глобальной катастрофы.

Идеолог сторонников теории полой Земли — исследователь Родни Клафф. Чтобы убедить мир в правдивости своих взглядов, он написал книгу «World Top Secret: Our Earth Is Hollow» («Совершенно секретно: наша Земля — полая»). В 2007 году Клафф даже собрался организовать экспедицию, чтобы доказать состоятельность теории.

Конспирологи намеревались добраться до Северного полюса, где, по их мнению, находится один из порталов во «внутреннюю Землю» (то есть в полость внутри планеты). Однако проект почему-то не получил окончательного утверждения и был отменен.

Последователи Клаффа полагают, что в полость Земли можно проникнуть через три входа. Кроме Северного, это еще и Южный полюс, а также точка, расположенная где-то в Гималаях. Нашлись люди, которые утверждали, что им удалось обнаружить порталы и даже попасть внутрь.

Один из таких — норвежский моряк Олаф Янсен, живший в 19 веке.

Мореплаватель рассказывал, что в 1811 году он проплыл через вход во «внутреннюю Землю» в районе Северного полюса и вместе со своим отцом жил в полости целых два года.

По словам Янсена, внутри Земли он встретил «сверхлюдей» — существ, которые возвышались над ним более чем на три метра.

Моряк утверждал, что это стражи нашей планеты. Именно они запускают над Землей летающие тарелки, чтобы следить за людьми с благой целью — уберечь их от ядерной войны.

Стоит добавить, что согласно теории полой Земли, в центре планеты находится «внутреннее солнце», разделенное на дневную и ночную сторону.

Конспирологи также полагают, что аналогичные полости имеются внутри Луны и всех других планет.