Ещё
Теория полой Земли: что живет у нас под ногами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теория полой Земли: что живет у нас под ногами 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: WIKIPEDIA
Все знают о древней теории плоской Земли, согласно которой наша планета представляет собой диск. Любопытно, что некоторые люди в разных странах до сих пор верят, что дела обстоят именно так. Но еще более странно существование другой конспирологической теории — имеющей, как утверждается, тысячи сторонников. По их мнению, Земля полая, а внутри нее живут представители супер-расы — великаны, которые следят за нами при помощи НЛО и охраняют планету от глобальной катастрофы.
Идеолог сторонников теории полой Земли — исследователь Родни Клафф. Чтобы убедить мир в правдивости своих взглядов, он написал книгу «World Top Secret: Our Earth Is Hollow» («Совершенно секретно: наша Земля — полая»). В 2007 году Клафф даже собрался организовать экспедицию, чтобы доказать состоятельность теории.
Конспирологи намеревались добраться до Северного полюса, где, по их мнению, находится один из порталов во «внутреннюю Землю» (то есть в полость внутри планеты). Однако проект почему-то не получил окончательного утверждения и был отменен.
Последователи Клаффа полагают, что в полость Земли можно проникнуть через три входа. Кроме Северного, это еще и Южный полюс, а также точка, расположенная где-то в Гималаях. Нашлись люди, которые утверждали, что им удалось обнаружить порталы и даже попасть внутрь.
Один из таких — норвежский моряк Олаф Янсен, живший в 19 веке.
Мореплаватель рассказывал, что в 1811 году он проплыл через вход во «внутреннюю Землю» в районе Северного полюса и вместе со своим отцом жил в полости целых два года.
По словам Янсена, внутри Земли он встретил «сверхлюдей» — существ, которые возвышались над ним более чем на три метра.
Моряк утверждал, что это стражи нашей планеты. Именно они запускают над Землей летающие тарелки, чтобы следить за людьми с благой целью — уберечь их от ядерной войны.
Стоит добавить, что согласно теории полой Земли, в центре планеты находится «внутреннее солнце», разделенное на дневную и ночную сторону.
Конспирологи также полагают, что аналогичные полости имеются внутри Луны и всех других планет.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение