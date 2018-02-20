Мужчин заставили побегать с ежами в бюстгальтерах

В сети набирает популярность японская реклама спортивных бюстгальтеров, в которой женскую грудь сравнили с миниатюрными животными. Об этом пишет Rocketnews 24.

Японцы решили показать, как важно для спортсменов подбирать белье правильной формы и размера. Для наглядности создатели рекламы усадили небольших зверей в бюстгальтеры, которые, в свою очередь, надели на мужчин. Необычный ролик за несколько дней получил огромное количество репостов и лайков в социальных сетях.

В видео вес женской груди первого размера показали на примере какаду. Грудь второго размера по весу можно сравнить с морскими свинками, а третьего — с ежами. После ознакомления с этой информацией зрителям показали, что происходит с импровизированным бюстом во время энергичных тренировок.

Мужчины попробовали бегать, прыгать, боксировать, играть в теннис и волейбол. При просмотре замедленного видео можно разглядеть, как животные подпрыгивают и раскачиваются в чашках бюстгальтера, чего не должно происходить при выборе правильной формы белья.

Хотя в ролике рекламируется продукция японской компании Wacoal, журналисты отмечают, что за ее созданием может стоять какая-то другая маркетинговая фирма. В противном случае на производителей спортивного белья могут подать в суд за жестокое обращение с животными.