Ещё
Мужчин заставили побегать с ежами в бюстгальтерах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчин заставили побегать с ежами в бюстгальтерах 

Lenta.ru 20 февраля 2018
В сети набирает популярность японская реклама спортивных бюстгальтеров, в которой женскую грудь сравнили с миниатюрными животными. Об этом пишет Rocketnews 24.
Японцы решили показать, как важно для спортсменов подбирать белье правильной формы и размера. Для наглядности создатели рекламы усадили небольших зверей в бюстгальтеры, которые, в свою очередь, надели на мужчин. Необычный ролик за несколько дней получил огромное количество репостов и лайков в социальных сетях.
В видео вес женской груди первого размера показали на примере какаду. Грудь второго размера по весу можно сравнить с морскими свинками, а третьего — с ежами. После ознакомления с этой информацией зрителям показали, что происходит с импровизированным бюстом во время энергичных тренировок.
Мужчины попробовали бегать, прыгать, боксировать, играть в теннис и волейбол. При просмотре замедленного видео можно разглядеть, как животные подпрыгивают и раскачиваются в чашках бюстгальтера, чего не должно происходить при выборе правильной формы белья.
Хотя в ролике рекламируется продукция японской компании Wacoal, журналисты отмечают, что за ее созданием может стоять какая-то другая маркетинговая фирма. В противном случае на производителей спортивного белья могут подать в суд за жестокое обращение с животными.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение