Суши зашевелились прямо в тарелке клиента ресторана

Жителя японского города Кисивада, который заказал в ресторане суши, ждал сюрприз — моллюск, который был в блюде, начал шевелиться. Мужчина пригласил к столу официанта и снял происходящее на телефон.