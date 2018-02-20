Призрака сняла камера в московском музее

Сотрудники московского музея «Стрелецкие палаты» жалуются на потусторонние силы. Злой дух гасит свет и ломает оборудование. Экстрасенс, посетивший музей, заявил, что там есть портал в иное измерение.