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Дайверы нашли «рыб с руками» у побережья Тасмании
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Дайверы нашли «рыб с руками» у побережья Тасмании 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: youtube.com
Еще одну популяцию самой редкой в мире рыбы обнаружили дайверы в Тасмании, сообщает Daily Mail.
Раннее исследователи полагали, что популяция Red Handfish насчитывает всего 20 особей, но оказалось, что это не так.
По словам ученого Рика Стюарта-Смита обнаружить группу рыб, передвигающихся по дну при помощи маленьких ласт, очень похожих на человеческие руки, было довольно сложно. Исследуя дно залива Фредерик Генри, один из дайверов заявил, что увидел промелькнувший мимо хвостик уникального обитателя моря.
Ученые исследовали дно залива на протяжении двух дней и в итоге нашли всю группу удивительных рыбок.
Исследователи называют обнаружение еще одной популяции редких рыб очень серьезным открытием и утверждают, что какие-то особенные условия для жизни им не нужны. Этот вывод ученые сделали, проанализировав места обитания первой группы (обнаруженной ранее) и нового "семейства": они живут в абсолютно различных условиях.
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