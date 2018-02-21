Англичанин ел блюда вместе с хоббитами

Англичанин Нейт Кроули и его девушка Эшли приготовили 14 блюд из трилогии «Властелин колец», чтобы есть одновременно с героями фильма. Так пара решила почтить память отца и матери Нейта, которые были поклонниками серии режиссера Питера Джексона, сообщает Evening Express.

«Оба моих родителя действительно любили эти фильмы, и я смотрел их с ними. Поэтому думаю, что марафон "Властелин колец" — это своего рода способ почтить их память», — рассказал Нейт. Но нельзя начинать 11-часовой киномарафон без небольшой подготовки, поэтому молодой человек составил специальное меню с пирогом, беконом, эльфийским хлебом, сыром, напитком орков и другими блюдами.

Марафон начался с чая с пирогом, который Нейт и его девушка ели одновременно с постоянно голодными хоббитами. Через час настало время второго завтрака. Поклонник трилогии делился своими впечатлениями и фотографиями блюд в Twitter.

Иногда Нейту приходилось импровизировать. «По пути в Лориэн пришло время для эльфийского хлеба (печенье Jacob's Butter Puffs) и немного хумуса с виноградом. Думаю, его ели эльфы», — рассказал молодой человек. Просмотр всей трилогии занял больше 15-ти часов. Последним блюдом стал чай с пирогом, с которого и начался марафон.