Видео: Во Франции родились редкие белые тигрята и белый носорог

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Во Франции родились редкие белые тигрята и носорог 

Российская Газета 21 февраля 2018
Фото: Zoo d'Amnéville/Facebook
В зоопарке французской коммуны Амневиль сообщили о рождении сразу нескольких зверей редкой окраски — трех белых тигрятах и белого носорога.
Животные появились на свет в начале февраля, но публике малышей представили только сейчас, передает BFMTV.
Сообщается, что долгожданных самок Рани и Раджа, и их брата Мохана тигрица вынашивала 110 дней. Звери родились 5 февраля.
Белый носорог по имени Аренка появилась на свет на четыре дня раньше и удивила сотрудников зоопарка "солидным" весом почти в 40 килограммов.
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