Видео: Во Франции родились редкие белые тигрята и белый носорог

Во Франции родились редкие белые тигрята и носорог

В зоопарке французской коммуны Амневиль сообщили о рождении сразу нескольких зверей редкой окраски — трех белых тигрятах и белого носорога.

Животные появились на свет в начале февраля, но публике малышей представили только сейчас, передает BFMTV.

Un rhinocéros et trois tigres blancs dévoilés par le zoo d'Amnéville pic.twitter.com/i4xCitJToX— BFMTV (@BFMTV) February 20, 2018 Сообщается, что долгожданных самок Рани и Раджа, и их брата Мохана тигрица вынашивала 110 дней. Звери родились 5 февраля.

Белый носорог по имени Аренка появилась на свет на четыре дня раньше и удивила сотрудников зоопарка "солидным" весом почти в 40 килограммов.