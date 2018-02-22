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У Йеллоустонского вулкана зафиксировали активность
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У Йеллоустонского вулкана зафиксировали активность 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Ученые Геологической службы США зафиксировали серию землетрясений в районе Йеллоустонской кальдеры, состоявшую из двухсот подземных толчков и сопровождающуюся слабой сейсмической активностью. Исследователи подозревают, что явление является отголоском катастрофы 1959 года. Об этом пишет издание Science Alert.
В июне-сентябре 2017 года произошла более сильная серия из 2,4 тысячи подземных толчков с магнитудой 4,4, хотя обычно в год регистрируется одна-две тысячи землетрясений. Магнитуда нынешних толчков, которые являются продолжением прошлогодней сейсмической активности, оценивается в 2,9.
Землетрясения, предположительно, являются последствием катастрофы 1959 года, когда Йеллоустонская кальдера в результате подземных толчков с магнитудой 7,3-7,5 осела на несколько метров. Вызванные при этом оползни убили 28 человек, а также привели к появлению озера Куэйк.
По словам геофизиков, землетрясения не представляют опасности и не предвещают извержение Йеллоустонского супервулкана. Вулканологи считают, что даже в том случае, если извержение произойдет, оно, скорее всего, будет представлять собой выход на поверхность потоков лавы. Это изменит йеллоустонский ландшафт, но не станет катастрофой для всего континента.
Однако вероятность разрушительного суперизвержения в любом случае остается ненулевой.
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