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Спортсмены сыграли в керлинг в костюмах динозавров
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Спортсмены сыграли в керлинг в костюмах динозавров 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: Рамблер
В Канаде очень любят играть в керлинг. И так называемые "турниры выходного дня", в которых сражаются приверженцы этого вида спорта весьма популярны в этой стране.
При этом канадцы не просто сражаются за призовые места, но и "отрываются" на полную катушку. Так, один из жителей канадского города Эдмонтон, Джейсон Сопрович, выложил в сеть забавный ролик, доказывающий, что веселиться канадцы умеют.
Игроки одной из команд пытаются разгромить соперников, одевшись в костюмы динозавров. Автор видео утверждает, что это "всего лишь обычный день пятницы в Канаде".
Надо сказать, в Канаде весьма популярны любительские турниры по керлингу, когда игроки некоторых команд специально одеваются в забавные наряды, чтобы хорошенько повеселиться.
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