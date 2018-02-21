Спортсмены сыграли в керлинг в костюмах динозавров

В Канаде очень любят играть в керлинг. И так называемые "турниры выходного дня", в которых сражаются приверженцы этого вида спорта весьма популярны в этой стране.

При этом канадцы не просто сражаются за призовые места, но и "отрываются" на полную катушку. Так, один из жителей канадского города Эдмонтон, Джейсон Сопрович, выложил в сеть забавный ролик, доказывающий, что веселиться канадцы умеют.

Игроки одной из команд пытаются разгромить соперников, одевшись в костюмы динозавров. Автор видео утверждает, что это "всего лишь обычный день пятницы в Канаде".

Just an average Friday night in Canada. pic.twitter.com/0heOhFtdYR— filthy jay (@jasonsoprovich) 17 февраля 2018 г.

Надо сказать, в Канаде весьма популярны любительские турниры по керлингу, когда игроки некоторых команд специально одеваются в забавные наряды, чтобы хорошенько повеселиться.