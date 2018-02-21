Девочка подзывает дельфинов с помощью расчески

Используя черную пластиковую расческу и простую деревянную зубочистку, эта девочка смогла подозвать к себе дельфинов из парка развлечений.

"Моя дочь несколько раз пыталась заставить дельфинов в парке SeaWorld подплыть к ней. Она попробовала разные способы: показывала им мобильный телефон, постукивала по стеклу и привлекала внимание, размахивая руками. Но ни один из способов не сработал", — рассказал отец девочки.

Но девочка не растерялась и позже нашла в интернете секрет с расческой. В следующий раз, когда семья отправилась в SeaWorld, девочка "сыграла" на расческе дельфинам, и им это понравилось!