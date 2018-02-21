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Девочка подзывает дельфинов с помощью расчески
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Девочка подзывает дельфинов с помощью расчески 

Рамблер 21 февраля 2018
Используя черную пластиковую расческу и простую деревянную зубочистку, эта девочка смогла подозвать к себе дельфинов из парка развлечений.
"Моя дочь несколько раз пыталась заставить дельфинов в парке SeaWorld подплыть к ней. Она попробовала разные способы: показывала им мобильный телефон, постукивала по стеклу и привлекала внимание, размахивая руками. Но ни один из способов не сработал", — рассказал отец девочки.
Но девочка не растерялась и позже нашла в интернете секрет с расческой. В следующий раз, когда семья отправилась в SeaWorld, девочка "сыграла" на расческе дельфинам, и им это понравилось!
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