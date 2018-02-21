Тупорылая акула врезалась в художника

Австралийский художник Адам Хоар рассказал об инциденте, который произошел с ним на пляже города Каяма в штате Новый Южный Уэльс.

Мужчина отправился на пляж с шестилетним сыном и трехлетней дочерью. Они купались у берега, когда он увидел большого тунца, который пытался поймать рыбу. Адам вывел детей на берег, а сам вернулся в воду понаблюдать за охотой. Но внезапно почувствовал сильнейшую боль в ноге, как будто его с размаху ударили тупым предметом, и сразу же упал. Как выяснилось, на тупорылую акулу. Но рыбина не обратила никакого внимания на человека, ее добычей должен был стать тунец. За ним она и умчалась!

Сообщается, что художник серьезно не пострадал, он сам добрался до больницы, где ему оказали необходимую помощь.