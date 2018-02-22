Индонезийский подросток умеет откладывать яйца

Четырнадцатилетний Акмаль из Говы, что в Индонезии, ошеломил врачей утверждением, что откладывает яйца непосредственно из прямой кишки. Это началось в 2016 году.

Свои слова он подкрепил демонстрацией, отложив два яйца на глазах у шокированных медиков. Еще одно яйцо, внутри подростка, определил рентгеновский снимок.

Как известно, люди физически не способны откладывать яйца, тем более, этот процесс не может быть связан с пищеварительной системой, поэтому подростка обвинили в намеренном обмане — дескать, он специально помещает яйца внутрь тела.

Подросток и его семья отвергли подобные обвинения. Акмаля поместили в карантин, чтобы он смог доказать самообразование яиц в его теле без доступа к внешнему миру.