Ещё
Индонезийский подросток умеет откладывать яйца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Индонезийский подросток умеет откладывать яйца 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: Кадр из мультфильма "Яйца"
Четырнадцатилетний Акмаль из Говы, что в Индонезии, ошеломил врачей утверждением, что откладывает яйца непосредственно из прямой кишки. Это началось в 2016 году.
Свои слова он подкрепил демонстрацией, отложив два яйца на глазах у шокированных медиков. Еще одно яйцо, внутри подростка, определил рентгеновский снимок.
Как известно, люди физически не способны откладывать яйца, тем более, этот процесс не может быть связан с пищеварительной системой, поэтому подростка обвинили в намеренном обмане — дескать, он специально помещает яйца внутрь тела.
Подросток и его семья отвергли подобные обвинения. Акмаля поместили в карантин, чтобы он смог доказать самообразование яиц в его теле без доступа к внешнему миру.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение