Сонный паралич: самое страшное происходит ночью

Представьте, что вы проснулись посреди ночи и не можете шевельнуть даже пальцем. Вокруг темнота, но рядом кто-то есть — это чувствуется кожей, но вы не можете даже закричать. Такое может произойти сегодня ночью, но что делать, если нет сил даже на малейшее сопротивление?

Это пугающее явление называется «сонный паралич». По статистике, он происходит у 40 процентов людей. В прошлом такие состояния приписывали действиям потусторонних сил и совсем неудивительно, ведь ощущения во время сонного паралича сложно воссоздать и передать словами. Проснуться полностью обездвиженным — очень страшно, но абсолютно безопасно для здоровья.

Сонный паралич это пугающее ощущение отсутствия контроля над телом, которое возникает или сразу после пробуждения или перед погружением в сон. В этом состоянии невозможно шевелиться и даже говорить, при этом может возникать чувство присутствия посторонних сущностей в вашей комнате. Проще говоря, паралич сна является одним из самых ужасающих переживаний, которые мы можем получить в жизни.

Считается, что от 20% до 60% людей переживали сонный паралич. Проводились исследования, согласно которым 21% людей, по крайней мере, один раз испытывали его, однако лишь 4 процента — пять раз и чаще.

Ученые занялись исследованием причин сонного паралича совсем недавно. Специальная наука — сомнология — объясняет их нарушением баланса между работой мозга и мышцами тела. В фазе глубокого сна тонус мышц очень низок. Именно поэтому, если в фазу глубокого сна вдруг происходит внезапное пробуждение, мышцы просто не поспевают за своим повелителем и пару минут пребывают в состоянии неспособности что-либо совершить. Как раз в такие моменты можно почувствовать себя полностью парализованным. Биологический смысл паралича состоит в препятствовании резким движениям, для того чтобы спящий не просыпался от собственных движений.

В мифологии басков за сонный паралич отвечает специальный персонаж — Ингума. Он пробирается по ночам в дома и сдавливает горло спящего.

Состояние сонного паралича сопровождается ощущением полной неподвижности. Это дополняется состоянием панического ужаса, удушья и присутствия постороннего в комнате.

Факторами, которые увеличивают вероятность сонного паралича, считают депривацию сна, стресс и нарушение режима сна. Как бороться?

Не борись. Не стоит пытаться изо всех сил пошевелиться, если тело полностью обездвижено. Это может только усилить ощущение давления на все тело и стать причиной множества негативных эмоций.

Расслабься. Вместо панических попыток что-либо предпринять, стоит просто расслабиться и ждать, что будет дальше. Дальше ты либо заснешь, либо окончательно проснешься и ужас покажется не более чем ночным видением. Стоит почитать эту статью перед сном, и если паралич вдруг прихватит, следует немедленно вспомнить, что тут работает физиология и ничего страшного не происходит.

Сосредоточься на ступнях ног. Пальцы ног — самая отдаленная от мозга часть тела. Если изо всех сил постараться пошевелить ими, то нервная система быстро придет в тонус и заодно разбудит весь остальной организм.

Сожми руки в кулак. Здесь работает та же схема, что и с пальцами ног. Сигнал сжать пальцы в кулак пройдет по всему телу, приведя мыщцы в тонус, тем самым избавив от ощущения полной парализованности.