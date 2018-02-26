«Морж» решил прыгать голым с парашютом в Арктике

Олег Резанов намерен поставить очередной рекорд, который в его карьере станет двенадцатым. Он намерен прыгнуть обнажённым с парашютом в Арктике. Сейчас Олег готовится к прыжку: плавает в проруби, закапывается в снег и обливается ледяной водой.