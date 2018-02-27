«Живые камни», занесенные на Землю из космоса

Фэнтези-литература полна историй о живых камнях. Начиная с троллей, которых великий профессор Толкиен заставил обращаться в скалу при утреннем свете, заканчивая Кременевыми Тварями из толстенных книг Ричарда Пауэлса. Можно вспоминать еще долго: Терри Пратчетт придумал «силикатов», Роман Горбски — «скалистых змей» и «каменистых взлобней». Неясно, зачем фантасты сражаются друг с другом, пытаясь выдумать самое достоверное каменное существо, когда оно есть на самом деле.

Внешне Pyura chilensis от обычного камня практически неотличим. Однако, стоит разрубить его топором, или разрезать пилой (панцирь животного достаточно крепок), как перед вами появятся все признаки живого существа. Внутренние органы, кровь и даже хорда, которая вполне могла бы развиться в настоящий позвоночник. Кто знает, что было бы, если эволюция животного мира Земли пошла бы по несколько другому пути.

Pyura chilensis — морское животное, которое, помимо прочего, еще и является дальним родственником позвоночных. То есть, если бы эволюция пошла чуть другим путем, именно эти твари могли бы населять нашу грешную землю.

Находчивые японцы выращивают «живые камни» специально, из-за высокого содержания ванадия в их крови. На особых подводных плантациях живут тысячи таких существ, которые потом сжигаются: в оставшейся золе содержится столько ванадия, сколько не находят в отвалах некоторых руд.

В природе же, Pyura chilensis обретаются на скалистых частях берегов. Основной ареал обитания — побережья Перу и Чили. Здесь на них тоже охотятся кровожадные дайверы: мясо «камней» считается деликатесом в местных ресторанах. Впрочем, способность к репродукции у животного настолько высока, что исчезновение виду точно не грозит.

Внешне Pyura chilensis выглядят в точности как камни. Оболочка их тверда, но не настолько, чтобы ее нельзя было разрубить топором. Для дыхания морская тварь использует специальные сифоны. Ими она фильтрует морскую воду, получая из нее и необходимую органику, и кислород.

Грамотно приготовленная Pyura — ароматное и довольно вкусное блюдо. Настоящие гурманы едят его сырым. В чилийских ресторанах вам подадут его с рубленным луком, зеленью и лимоном — обычными для морепродуктов приправами.